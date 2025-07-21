قائد طائرة ركاب يتفادى حادثاً كارثياً مع قاذفة قنابل أمريكية (فيديو)

كاد طيار تجاري أن يكون ضحية كارثة جوية مروعة إلى أن براعته جعلته يتفادي حادث تصادم جوي محقق مع قاذفة "بي-52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق ولاية داكوتا الشمالية.

وكانت طائرة من طراز "إمبراير E175" في رحلة من مطار "مينيابوليس-سانت بول" إلى مطار "مينوت" الدولي في داكوتا الشمالية، ومرت على مقربة خطيرة من القاذفة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ونشرت إحدى الراكبات مقطعاً يظهر لحظة حديث قائد الطائرة التجارية وشرحه الأمر للركاب، وهو ما قابله المسافرون بالتصفيق.

وتفصيلاً، ذكرت الصحيفة أن القاذفة "بي-52 ستراتوفورتريس" كانت قادمة من قاعدة "مينوت" الجوية خلال رحلة استغرقت 90 دقيقة مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وأدى طيار شركة "سكاي ويست" للملاحة الجوية "مناورة عنيفة" لتجنب القاذفة القادمة، التي تمكن طاقم الطائرة بالإضافة إلى ركاب الجانب الأيمن من رؤيتها من النوافذ، حسب تقرير "Aviation A2Z".

وقال ركاب الطائرة إن الجو داخلها كان "هادئًا بطريقة غريبة" أثناء قيام الطائرة التجارية بسلسلة مفاجئة من الانعطافات الحادة.

وقالت الراكبة مونيكا غرين لقناة "KFYR TV": "شعرت وكأنني أخدع نفسي، وكأنني مجنونة، لأن لا أحد كان يتفاعل".

وأضافت: "أخذنا منعطفا حادا جدا، وحينها استخدم الطيار جهاز الاتصال الداخلي، وقال: آسف للجميع، سأشرح كل شيء عندما نهبط بسلام".

وتابعت: "كان أسلوبه يوحي بأن الهبوط الآمن قد لا يكون خيارا للحظة.. نظرنا جميعا لبعضنا البعض وبقينا صامتين".

وأشادت غرين بالطيار لتقديمه شرحا مفصلا لما حدث، لافتة إلى أنها شعرت من صوته أنه كان متوترا.

وتابعت: "كان هادئا جدا، كان بالإمكان أن يكون هادئا في مثل هذه الحالة، لكن يمكنك الشعور بتوتره. كان يرتجف تقريبا، يحاول إيجاد الكلمات المناسبة، لكنه كان لطيفا ومفصلا. شعرت بالراحة لأنه لم يتجاهل الأمر".

وأخبر الطيار الركاب عبر نظام الإعلان الداخلي أنه تلقى تعليمات من مراقبي الحركة الجوية لتغيير الاتجاه بسبب عدم وجود مسافة كافية بين طائرته وطائرة أخرى أمامه على مسار الاقتراب.

وأوضح أنه لم يكن لديه أي إنذار مسبق بوجود حركة جوية عسكرية - وهو أمر غير معتاد نظرًا لأن قاعدة "مينوت" الجوية مزودة برادار - وسرعان ما قرر أن أفضل إجراء هو أن يقوم بتحويل الطائرة خلف القاذفة، بحسب التقرير.

وبعد هبوط الطائرة بأمان، شكر الركاب الطيار على شفافيته أثناء الحادث المرعب الذي كاد أن يؤدي إلى تصادم.

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وكانت طائرة الركاب من طراز "دلتا كونكشن" الإقليمية وتعمل تحت إدارة شركة "سكاي ويست".

ويوم الأحد، قالت "سكاي ويست"، في بيان، إن "رحلة سكاي ويست رقم 3788، هبطت بأمان في "مينوت" بعد أن حصلت على إذن بالاقتراب من برج المراقبة.

لكن الطائرة، وفق الشركة في البيان، قامت بعملية صعود مجددا عندما أصبحت طائرة أخرى مرئية في مسارها. نحن نحقق في الحادث".