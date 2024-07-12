"غير مألوف".. مسافرة غاضبة تعض مضيف طيران (فيديو)

تسببت راكبة غاضبة على متن طائرة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية بتعطيل الرحلة مدة 3 ساعات ونصف الساعة على الأقل، بعد أن أُصيبت بهستيريا وهاجمت مسنّة روسية، وقامت كذلك بعض كتف أحد المضيفين.

وأظهر مقطع فيديو متداول للراكبة، وهي تهاجم المضيف وتعضه وتمزق بأسنانها قطعة من قميصه، بينما قام طاقم الطائرة بتقييدها، في محاولة للسيطرة عليها.

ووفق موقع "TMZ"، أوضح المتحدث باسم شركة الطيران أن "الرحلة رقم 762 من ميامي إلى نيوارك في أورلاندو توقفت، مساء الثلاثاء، بعد سلوك عدائي ومزعج من إحدى الراكبات".

ونجح مضيفو الطائرة بتهدئة الوضع وحماية الركاب الآخرين، وبعد هبوط الطائرة في أورلاندو، تم إنزال الراكبة المزعجة.

وظهرت الفتاة في المقطع المتداول وهي تشتم الجميع، بعد تقييدها، ومن بينهم امرأة عجوز روسية، وقد سألتها عما تفعله في الولايات المتحدة، طالبة منها العودة إلى روسيا، كما قامت بتهديد راكب آخر بالقتل.

وبعد وصول الطائرة إلى أورلاندو وإنزال الراكبة، صفق الركاب، بينما أعلنت مذيعة البوابة عن تغيير طاقم الطائرة، بعدما حدث معهم، فيما استؤنفت الرحلة بعد 3 ساعات ونصف الساعة.