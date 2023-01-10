مراسلة التلفزيون الكندي تعاني من عارض صحي على الهواء

عانت مراسلة قناة "سي تي في" الكندية، جيسيكا روب، من عارض صحي طارئ خلال بث مباشر لها من مدينة إدمنتون، يوم الأحد الماضي.

وكانت جسيكا تقدم تقريرا للمذيعة في الاستوديو، عندما بدت عليها علامات التوتر، إذ بدأت تجد صعوبة في إكمال جملتها.

وقالت جيسيكا للمذيعة: "آسفة نيرمان، لا أشعر أنني على ما يرام.. وأنا على وشك.."، وحينها توقفت عن الكلام، وشوهدت وقد بدأت بفقدان توازنها على الهواء.

تداركت المذيعة في الاستوديو الأمر قائلة: "سنتأكد من أن جيسيكا على ما يرام، وسنطمئنكم عن حالتها بعد قليل".