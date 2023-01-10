مراسلة التلفزيون الكندي تعاني من عارض صحي على الهواء
عانت مراسلة قناة "سي تي في" الكندية، جيسيكا روب، من عارض صحي طارئ خلال بث مباشر لها من مدينة إدمنتون، يوم الأحد الماضي.
وكانت جسيكا تقدم تقريرا للمذيعة في الاستوديو، عندما بدت عليها علامات التوتر، إذ بدأت تجد صعوبة في إكمال جملتها.
وقالت جيسيكا للمذيعة: "آسفة نيرمان، لا أشعر أنني على ما يرام.. وأنا على وشك.."، وحينها توقفت عن الكلام، وشوهدت وقد بدأت بفقدان توازنها على الهواء.
تداركت المذيعة في الاستوديو الأمر قائلة: "سنتأكد من أن جيسيكا على ما يرام، وسنطمئنكم عن حالتها بعد قليل".
ولم توضح قناة "سي تي في" تفاصيل العارض الصحي الذي عانت منه جيسيكا، لكنها نشرت عبر حسابها الموثق في تويتر بيانا عنها قالت فيه: "ليلة الأحد، واجهتُ عارضا صحيا على الهواء مباشرة، كثيرون شاركوا الفيديو مع نظريات لا أساس لها من الصحة".
وتابعت: "لكل من وجه لي رسائل دعم مع تمنيات طيبة، شكرا لكم".
وأضافت: "تلقيت الكثير من المضايقات التي عكست كراهية، والتي ارتبطت بنظريات كاذبة بشأن ما حصل لي، وعلى الرغم من أنني لا أود مشاركة وضعي الصحي الخاص علنا، فإنني أستطيع القول إنه لا داعي للقلق، حيث إن خلفيتي الطبية توفر تفسيرا معقولا لما حدث معي، كما أؤكد لكم أن الحادث لا علاقة له بلقاح كوفيد 19".