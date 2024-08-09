كشفت الفنانة هند صبري عن تعرضها لانتقادات من النساء، بسبب دورها في مسلسل "مفترق طرق" الذي يُعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا، بسبب تنازلها عن حقها وقرار عودتها لبيتها وأولادها خلال أحداث المسلسل.

وأضافت هند صبري، خلال لقاء تلفزيوني، أن قرار عودة "أميرة ـ الشخصية التي تقدمها في المسلسل ـ أصاب النساء بالغضب، ما دفعهن لمهاجمتها".

وأوضحت: "فيه ستات كتير بتقابلني تقول لي إنتي غبية؟ أقولها نعم؟ تقول مش انتي أميرة الألفي غبية، انتي ازاي تعملي كده في نفسك".

وأشارت هند إلى أن ردود الأفعال حول المسلسل فاقت التوقعات، مؤكدة أن "المسلسل نجح عند مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لاحتوائه على قصة تهم الجميع"، بحسب قولها.

وتحدثت صبري عن المسلسل والمجهود الكبير الذي بذلوه خلال تصويره، بداية من التأليف، والإخراج والإنتاج وفريق العمل بالكامل، مضيفة: "كل طاقم العمل عشنا مع بعض 4 شهور متواصلة في أبوظبي من سنة ونص، وكنا ابتدينا ننسى أننا عملنا مسلسل وللآن مش مصدقين نجاح المسلسل".

و"مفترق طرق" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداثه حول "أميرة" التي تفاجأت بعد مضي 15 عاما من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرض لها زوجها دون سابق إنذار، ما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حد سواء.

ومسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، ويعرض عبر منصة "شاهد"، وحقق نجاحا كبير منذ عرض الحلقات الأولى منه.