مخرج "حالة خاصة" يتحدث لـ"إرم نيوز" عن المسلسل

أعرب المخرج المصري عبدالعزيز النجار عن سعادته بالاحتفاء الكبير بالحلقات الأولى التي عرضت من مسلسل "حالة خاصة"، مؤكدًا أنه "ممتن للجمهور على كل الدعم الذي تلقاه".

وتصدر مسلسل "حالة خاصة"، الذي يلعب بطولته الممثل الشاب طه الدسوقي، محركات البحث على "غوغل"، بعد عرض 4 حلقات منه عبر منصة "شاهد" المصرية.

وقال عبدالعزيز النجار في تصريح لـ"إرم نيوز": "الحمد لله سعيد جدًّا بردود الأفعال حول المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، وحالة الاحتفاء تشعرني بالفخر، خاصة أنه العمل الأول لي، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بالمسلسل مثلما استمتعت في التحضير له".

ولفت المخرج المصري إلى أنّ كواليس العمل كانت أكثر من رائعة، وساد فيها جوٌّ من الحب والتعاون بين فريق العمل؛ ما جعله مستبشرًا به، على حد قوله.

وأشار إلى أنّ الأحداث ستتصاعد في الحلقات المقبلة من المسلسل، وستتجه إلى منحنى مختلف، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

وقبل أن ينهي المخرج المصري حديثه، قال: "أحب أن أشيد ببطل العمل الفنان طه الدسوقي وتحضيره الجيد للشخصية وتعايشه معها بالقدر الذي جعل الجمهور يشعر أنه مصاب بالتوحد بالفعل".

والمسلسل بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، ونبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، وآدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وكانت اتهامات طالت مسلسل "حالة خاصة" باقتباس قصته من المسلسل الأمريكي الشهير "The good doctor".

ونفى المنتج طارق الجنايني في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز" ذلك، مشددًا على أن "لا وجود لأيّ علاقة بين العملين"، لافتًا إلى أن قضية "التوحد" قدمت في العديد من الأعمال الأجنبية قبل عرض "the good doctor".