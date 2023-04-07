بسبب عاصفة ثلجية.. مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في كندا

لقي شخصان حتفهما وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص، اليوم الخميس، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية اثنتين من أكثر مقاطعات كندا سكانا، وجلبت معها أمطارا متجمدة ورياحا قوية أطاحت بالأشجار وعطلت خطوط إمدادات الكهرباء قبيل عطلة عيد الفصح.

وانقطعت الكهرباء عما يقل قليلا عن مليون شخص في مقاطعة كيبيك وعن نحو 110 آلاف في مقاطعة أونتاريو حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع (باوراوتيج.كوم). وتجاوزت حالات الانقطاع مجتمعة في المقاطعتين 1.3 مليون على الأقل في وقت سابق اليوم.