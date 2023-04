ما أهم العادات الرمضانية في جنوب إفريقيا؟

كما تكتظ مساجد جنوب إفريقيا خلال صلاة التراويح، وتنتشر الأعمال الخيرية بشكل ملحوظ، حيث يقبل الناس على التبرع بأموال للمنكوبين والمحتاجين خارج وداخل البلاد.

وتقول الشيخ: "ينشط مسلمو جنوب إفريقيا في بناء المساجد وحفر الآبار وتأهيل بعض المناطق المنكوبة على مستوى العالم، ولعل منظمة The gift of the givers، وهي منظمة محلية، خير مثال على جود وكرم مسلمي جنوب إفريقيا".