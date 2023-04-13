ما أهم العادات الرمضانية في جنوب إفريقيا؟

يشكل المسلمون في جنوب إفريقيا حوالي 2.5% من السكان (أي نحو 100 ألف مسلم)، حيث ينتمون لأعراق مختلفة من آسيا، والأفارقة المحليين أو من الدول الإفريقية المجاورة، الأمر الذي ينعكس على تنوع الممارسات والعادات في المواسم الدينية المختلفة، ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

وتقول الدكتورة فاطمة الشيخ، مديرة "أكاديمية البادية للتربية والتطوير" في جنوب إفريقيا، إن "رؤية الهلال في جنوب إفريقيا من أهم العادات الرمضانية في بلادها، وتتم بطريقة تقليدية عبر اجتماع الناس في مشهد احتفالي مع ثلة من العلماء والخبراء لاستطلاع الهلال في مواقع مثل Three Anchor Bay في كيب تاون، وهي المدينة الروحية لمسلمي جنوب إفريقيا".