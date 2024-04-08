أمريكا تستعد لـ"غزو" من نوع آخر

تستعد الولايات المتحدة لظهور المليارات، إن لم يكن تريليونات، من حشرات "الزيز" في 17 ولاية خلال الأيام المقبلة، وذلك في حدث غير عادي لم يسبق له مثيل منذ 221 عامًا.

ومن المقرر أن تبدأ الحشرات الطائرة بالانتشار في فترة تكاثر ستمتد لعدة أسابيع قبل أن تكمل دورة حياتها بالقرب من الأشجار حيث تضع بيضها، بحسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز".

وتعتبر هذه الظاهرة المرة الأولى منذ أكثر من قرنين من الزمن التي تظهر فيها مجموعتان من حشرات "الزيز"، المعروفة باسم الحضنة الـ19 والـ13، في وقت واحد من مساكنهما تحت الأرض.