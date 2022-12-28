لماذا تمنح الجامعات شهادات فخرية لبعض الشخصيات؟

من المعروف أن على طلاب الجامعات إكمال عدد ساعات ودورات دراسية إلزامية للحصول على شهادة جامعية موثقة، لكن هل تساءلت يوما عن السبب الذي يجعل جامعات مرموقة تقدم لبعض الشخصيات العامة شهادات فخرية دون إكمال أي متطلبات؟

كيف بدأت العادة؟

وبحسب تقرير نشره "المجلس الأسترالي لبحوث الخريجين"، فإن أول جامعة منحت شهادة دكتوراه فخرية هي جامعة "أوكسفورد"، إذ قدمتها للبريطاني "ليونيل وودفيل" عام 1470، بهدف تكريمه والحصول على استحسانه، خاصة أنه كان رجلا ذا نفود كبير في المجتمع.

ومنذ تلك اللحظة، باشرت جامعات إنجليزية أخرى بمنح الدرجات الفخرية لتقدير إنجازات أشخاص مميزين في مجالات معينة، إلى أن تم تقنين هذه الممارسة في القانون الإنجليزي بعد بضعة قرون.

عام 1692 سلمت جامعة "هارفارد" الأمريكية (قبل أن تصبح أمريكا دولة) أول درجة فخرية لرئيس الجامعة آنذلك "إنكريز ماثر"، الذي مُنح دكتوراه فخرية في اللاهوت (علم العقيدة المسيحية).