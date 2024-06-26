بعيدا عن الشاشة.. 6 طرق لتهدئة طفلك الغاضب

قد تسبب لك نوبة غضب طفلك التوتر والإحراج، خصوصا في الأماكن العامة، فتسارع لإعاطائه الهاتف أو الجهاز اللوحي تجنبا لارتفاع صوته او تفاقم غضبه، لكن خبراء في صحة الأطفال النفسية، يؤكدون أن هذه العادة خاطئة وقد ينتج عنها عواقب وخيمة لاحقا.

وللعثور على طرق لتهدئة طفلك الصغير، ينصحك الخبراء باتباع استراتيجيات ذكية أخرى، أبرزها:

كن مرآة

أن تكون مرآة لطفلك هي إحدى تقنيات منع تفاقم الانزعاج البسيط إلى نوبة غضب كاملة. وهنا تقول الدكتورة روبن جورويتش، أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة ديوك لموقع Parents: "عندما يعرب طفلك عن إحباطه، ادعمه". لنفترض أنه يصرخ قائلاً: "لقد أعطانا مدرس الرياضيات الكثير من الواجبات المنزلية!" فبدلاً من قول "حسنًا"، أتبع ما يعزز ثقة طفلك بنفسه، مثل: "أنت جيد حقًا في حل مسائل الرياضيات. وأنا أحب الطريقة التي تحاول بها عندما تصبح المسائل صعبة بعض الشيء. سأكون هنا لمساعدتك إذا واجهتك مشكلة." توضح هذه الإستراتيجية أنك اعترفت بإحباطات طفلك، لذلك لن يضطر إلى أن يصبح أكثر انزعاجًا أو غضبًا لجذب انتباهك.

لعبة الدماغ

في المرة القادمة التي يبكي فيها طفلك بشدة لدرجة أنك لم تعد قادرا على سماع ما تقوله، اجذب انتباهه عن طريق القيام بشيء غير متوقع.

ويقول الخبراء "أطفئ الأضواء، أو اقفز، أو اهمس". وبعد أن يهدىء طفلك، اطلب منه تسمية 5 أشياء زرقاء أو 3 أشياء يمكنه لمسها الآن. هذا التصرف سيساعد طفلك على التحول من استخدام الجزء العاطفي من دماغه إلى المنطقة المنطقية؛ ما سيجعله هادئا على الفور".