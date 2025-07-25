مطالب بإنقاذ حياة الكاتب المصري البارز صنع الله إبراهيم

تصاعدت في الساعات الأخيرة المطالب بإنقاذ حياة الكاتب الروائي المصري البارز صنع الله إبراهيم، 88 عاما، بعد التدهور الشديد الذي شهدته حالته الصحية، ما أدى إلى وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وطالب مثقفون بأن يرفع اتحاد الكتاب المصريين سقف مبلغ التأمين الصحي في حالة صنع الله إبراهيم، إذ تتجاوز تكلفة المستشفى الذي يرقد به حاليا مبلغ التغطية المرصود حاليا، خاصة أنه أحد الرواد المؤسسين للاتحاد، منذ عام 1975، كما شغل منصب الرئيس الشرفي له.

أخبار ذات علاقة صنع الله إبراهيم يخضع لجراحة ناجحة.. والسيسي يتابع حالته

كما طالبوا بأن يكلف وزير الصحة لجنة طبية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة المعقدة لصنع الله إبراهيم، الذي تعرض لعدة أزمات صحية، كان آخرها في مايو الماضي، فقد أجرى جراحة لتغيير مفصل الحوض بمعهد "ناصر"، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها بتوفير أقصى درجات العناية والعلاج للكاتب.

وُلد صنع الله إبراهيم عام 1937، ويعد أحد أبرز الأسماء في الرواية العربية حاليا، واشتُهرت أعماله بالطابع النقدي، سياسيا واجتماعيا، في المجتمع المصري والعربي بشكل عام.

أخبار ذات علاقة مناشدات لإنقاذه.. من هو الأديب المصري صنع الله إبراهيم؟

وحصد صنع الله عدة جوائز تكريماً لمسيرته الأدبية، من بينها جائزة "غالب هلسا" من اتحاد الكتاب الأردنيين عام 1992، وجائزة "أفضل رواية مصرية" عام 1998 عن روايته "شرف" وأيضاً جائزة "ابن رشد للفكر الحر" عام 2004.

ومن أبرز أعماله "نجمة أغسطس"، "اللجنة"، "أمريكانلي"، كما تحولت روايته "ذات" إلى مسلسل بعنوان "حكاية بنت اسمها ذات"، لعبت بطولته نيللي كريم.