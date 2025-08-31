"بتهون" للسوري الشامي تحتل المرتبة الثانية عالميا على "يوتيوب"

احتلت أغنية "بتهون"، للنجم السوري الشامي، المركز الثاني في تريند موقع "يوتيوب" على مستوى العالم، وذلك بعد أن تخطت حاجز الـ3.5 ملايين مشاهدة.

وكان الفنان الشاب الشامي قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أصبح أصغر فنان عربي يتصدر قائمة "بيلبورد عربية 100" بفضل أغنيته الشهيرة "وين"؛ ما أهله لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ووثّق الشامي، البالغ من العمر 22 عامًا، لحظة فوزه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث عبّر عن سعادته قائلاً "مع مايكل جاكسون وجاستن بيبر رسمياً صار اسمي الشامي ضمن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية ! بحبكم".

ويُعد ذلك الإنجاز علامة فارقة في المسيرة الفنية للشامي، الذي استطاع خلال فترة قصيرة أن يلفت الأنظار بأسلوبه الفني الخارج عن المألوف.

ولم يسبق لأي فنان من العالم العربي أن احتل المرتبة الأولى في تصنيف "بيلبورد عربية 100" بهذا العمر، بحسب ما أكده نقاد فنيون.