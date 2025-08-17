عنف وخيانة ونصب.. مفاجآت في قضية البلوغر "علاء الساحر"

مفاجآت وتطورات متلاحقة شهدتها قضية البلوغر المصري الشهير "علاء الساحر"، الذي ألقي القبض عليه أخيرًا إثر ظهوره في مقطع فيديو وهو يحتجز أحد الأشخاص في مكان مهجور، ويقوم بتعذيبه وتوجيه الإهانات إليه، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا.

وقالت طليقته الأولى، "وصال رضا"، إنها تزوجته في يناير 2024، إلا أنها انفصلت عنه بعد 4 شهور فقط بسبب "تعديه الدائم عليها جسديًا وإساءة معاملتها وتعنيفه له طوال الوقت"، وفق تعبيرها.

وأضافت في تصريح للصحافة المحلية: "كان يضربني منذ اليوم الثاني لزواجنا".

وتابعت قائلة: "وصلتني رسائل عديدة من فتيات أخريات أكدن لي أنهن تعرضن للنصب والاحتيال على يديه في مواقف مختلفة، وهو ما أصابني بصدمة قوية، وحين واجهته انهال عليّ بالضرب مجددًا".

ويعد "علاء الساحر" واحدًا من أشهر صناع المحتوى في مجال الخدع البصرية والألعاب السحرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "تيك توك"، إذ يتابعه ما يزيد على 5.4 مليون مستخدم.

ورغم شهرته الواسعة، ارتبط اسمه بسلسلة من الأزمات والمشكلات المثيرة للجدل، خاصة زواجه بأكثر من سيدة في وقت واحد، بينها اقترانه بالبلوغر "ريم رفاعي" رغم استمرار زيجته من "وصال رضا" آنذاك.

وتبادل البلوغر الاتهامات مع زوجتيه السابقتين، كما تبين أن إحداهما هي التي تقف وراء نشر مقطع الفيديو الذي ألقي القبض عليه بسببه، وأنها أقدمت على ذلك بدافع الانتقام، وفق تحريات الجهات المعنية.