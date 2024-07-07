logo
منوعات

أم تختار الموت الرحيم لمعاقبة زوجها (صور)

أم تختار الموت الرحيم لمعاقبة زوجها (صور)
Dignitas عيادة المصدر: تلغراف
فريق التحرير
فريق التحرير
07 يوليو 2024، 9:32 ص

في حادثة لا تصدق، قررت أم بريطانية إنهاء حياتها في عيادة مخصصة للموت الرحيم أو الانتحار بمساعدة الغير في سويسرا، وذلك عقابا لزوجها المنفصل عنها، بعد حصوله على حضانة أطفالهما. 

وفي تقرير حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تبين أن الأم كاثرين كاسينوف، 54 عاماً، من مقاطعة ويستشستر، قالت في مايو العام الماضي عبر حسابها في فيسبوك، إنها "ستنهي حياتها". 

وفي التفاصيل، كانت كاثرين وهي أم لثلاثة أطفال، تعمل محامية، قبل أن يقرر زوجها الانفصال عنها وحرمانها من أبنائها. 

وبعد معركة حقوقية، تمكن الزوج من الحصول على حضانة أبنائه، مع حرمان والدتهم حتى من حق الزيارة، ليتم لاحقا تشخيص إصابتها بمرض سرطان في مراحله النهائية.

31257720-df99-4838-8e3d-354138757d5f

وكجزء من منشورها على فيسبوك، شاركت كاثرين أيضًا آلاف الوثائق القضائية، إلى جانب مقاطع فيديو لزوجها، اتهمته فيها بسوء معاملتها وتلفيق الأكاذيب.

وقال الطبيب النفسي الذي أشرف على حالتها، أن كاثرين قادرة على اتخاذ قرارات بشأن حياتها، وذلك قبل التوجه إلى عيادة الانتحار الشهيرة في سويسرا Dignitas، والتي تستهدف الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مميتة، التي تساعد المرضى على إنهاء حياتهم.  

وأكد الطبيب البريطاني، إن تشخيص إصابة كاثرين بالسرطان، لم يكن السبب وراء إنهاء حياتها، بل كان "انتحارًا بسبب زوجها".

8fa85785-772f-4181-ba1f-e5fb01a674dc

 

 

 

الانتحارسرطان

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. قاموس للهجات عرب الأهوار جنوب العراق
لأول مرة.. قاموس للهجات عرب الأهوار جنوب العراق
قصة غريبة تجمع طبيبًا مصريًّا مع شيخ الأزهر (صورة)
قصة غريبة تجمع طبيبًا مصريًّا مع شيخ الأزهر (صورة)
خلال ساعات.. عشرات الحرائق تلتهم أراضي سورية (صور)
خلال ساعات.. عشرات الحرائق تلتهم أراضي سورية (صور)
لماذا تتكتم بشرى عن تفاصيل زواجها الثالث؟
لماذا تتكتم بشرى عن تفاصيل زواجها الثالث؟
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC