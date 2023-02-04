أول بيت.. معرض إسلامي فريد يستقطب زوارًا من جميع الجنسيات في مطار جدة السعودي

يستقطب معرض فريد للفنون الإسلامية، زوارًا كُثرًا من داخل السعودية وخارجها، ومن جميع الجنسيات، حيث يتم فيه عرض قطع فنية وآثار من حقب ماضية، لم يسبق أن أتيحت رؤيتها للجميع من قبل.

ويحمل المعرض اسم "بينالي (معرض) الفنون الإسلامية"، ويقام من 23 يناير/ كانون الثاني وحتى 23 أبريل/ نيسان المقبل في صالة الحجاج الغربية في مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.

ويخرج زوار المعرض المقام تحت عنوان "أول بيت" نسبة للمسجد الحرام، بانطباعات جميلة ويحثون الآخرين على التجربة الفريدة عبر حجز تذاكره بشكل إلكتروني ومجاني، ليشاهدوا المعروضات النفيسة التي تنتمي لحقب تاريخية مختلفة.