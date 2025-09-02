نجم "الرقص مع الذئاب".. رحيل الممثل غراهام غرين عن 73 عاماً

توفي الممثل غراهام غرين، المعروف بدوره في فيلم "الرقص مع الذئاب"، عن عمر 73 عاما.

وأعلنت صحيفة ديدلاين وفاته يوم الاثنين 1 سبتمبر، في مستشفى بتورنتو، حيث قال وكيل أعماله مايكل غرين لمجلة بيبول إنه توفي "بعد صراع طويل مع المرض".

وفي بيان نشره مايكل، عبّر عن حبه العميق لجرين، قائلاً: "أحب مايكل غرين كل ما فعله من أجل شعبه والعالم. كان رجلاً رائعاً بأخلاق عالية، وسيظل في ذاكرتنا إلى الأبد. نحبك يا أخي غرين. بارك الله فيك. أنت الآن حر طليق، وسوزان سميث تلتقي بك عند أبواب الجنة، بارك الله فيك."

اشتهر غراهام غرين بدوره البارز في فيلم "الرقص مع الذئاب" (Dances with Wolves) الذي أخرجه كيفن كوستنر عام 1990، وهو الفيلم المستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب مايكل بليك.

ونال غرين ترشيحا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن هذا الدور.

وكان هذا الترشيح واحدا من بين 12 ترشيحا حصل عليها الفيلم، الذي فاز في النهاية بـ7 جوائز، منها أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل كتابة وسيناريو مقتبس.