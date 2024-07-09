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ابنة الفنان السوري غسان مسعود تخوض تجربة إخراج الأغاني المصورة

ابنة الفنان السوري غسان مسعود تخوض تجربة إخراج الأغاني المصورة
لوتس ووالدها غسان مسعودالمصدر: منصات المخرجة
بديع صنيج
بديع صنيج
09 يوليو 2024، 10:51 م

خاضت لوتس مسعود ابنة الفنان السوري البارز غسان مسعود، أولى تجاربها في مجال إخراج الأغاني المصورة بطريقة "الفيديو كليب".

وولجت لوتس مسعود إلى المجال الجديد بعد عدة تجارب في إخراج الأفلام السينمائية القصيرة، وكتابة النصوص المسرحية، وتقديم البرامج التلفزيونية.

وتمثلت أولى تجارب لوتس في مجال الأغاني المصورة بإخراج "فيديو كليب" أغنية "يابا" التي أطلقتها فرقة "سفر"، مؤخراً، ضمن ألبوم "مرجوحة".

وقالت لوتس في تصريح لها: "سعيدة جداً بتعاوني مع فرقة (سفر)، كوني من الأشخاص الذين ينتظرون أغنياتها وحفلاتها، إذ أشعر أن هناك شيئاً سورياً صرف فيما تقدمه هذه الفرقة".

وأضافت: "أحببت أغنية (يابا) منذ سمعتها للمرة الأولى، واستطعت أن أراها بصرياً منذ ذاك الوقت، وتلك ميزة إيجابية، فالأغنية بكلامها وموسيقاها قادرة على نقلك إلى حالة ثانية تماماً". 

وتابعت: "بما أنني كاتبة، كنت أرى صوراً من خلال ما سمعته، وسابقاً كنت أتساءل هل أنا قادرة على نقل هذه الصورة التي تأتيني وأنا أكتب إلى الواقع من خلال عمل فني؟".

وأردفت: "هذا ما أختبره في مجال الإخراج عموماً، وسعيي لتصوير هذه الأغنية كان بهدف التوأمة بين الصورة والموسيقى". 

وأكدت لوتس، وهي ابنة الفنان السوري غسان مسعود، أن دخولها مجال إخراج الأغاني المصورة "فيديو كليب" هو تجربة جديدة تختلف عن أفلامها القصيرة "أول يوم"، و"الخروج إلى الداخل".

واعتبرت أن "الخوض في هذا الشكل الإخراجي هو رصيد إضافي لي، لأنه يطور أدواتي، ويجعلني أختبرها على نحو عملي". 

 

غسان مسعودسورياإخراجالفيديو كليب

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