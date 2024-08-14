ليز تراس تغادر المسرح غاضبة بسبب "خسة شريرة" (فيديو)

غادرت رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة "ليز تراس" المسرح غاضبة، بعد نشر لافتة لصورة رأس "خس" بملامح "شريرة" أسفلها عبارة جاء فيها: "لقد حطمت الاقتصاد".

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ليز تراس وهي تتنبأ بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشددة على أهمية الاقتصاد.

ولم تدرك ليز أن اللافتة أُنزلت فوق رأسها إلا عندما صعد رجل بدا قلقا على المسرح، ولفت انتباهها إليها، ما جعلها تشعر بصدمة، وتغادر المكان على الفور، قبل أن تقول: "هذا ليس مضحكا".

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ليز تراس كانت في قاعة "بيكليس" العامة في سوفولك عندما وقعت الحادثة، إذ كانت تروج لكتابها "عشر سنوات لإنقاذ الغرب".

وارتبط اسم ليز تراس بالخس، بعدما أطلقت صحيفة "ذا ديلي ستار" البريطانية عام 2022 تحدّيا مباشرا على "يوتيوب" وضعت فيه صورة رئيسة الوزراء آنذاك إلى جانب رأس خس، مع تعليق ساخر حول من سيصمد أطول، بالتزامن مع مطالبتها بالاستقالة من منصبها.