"لن نترك حقنا".. أول تعليق من والد الشاب الذي صفعه عمرو دياب

قال الحاج أسامه والد الشاب سعيد، الذي تلقى صفعة من الفنان عمرو دياب، بعد أن أراد الشاب التقاط صورة تذكارية معه، إنه لن يترك حق نجله، معتبرًا أن الصفعة تنطوي على إهانة بالغة لا يمكن قبولها.

وشدّد في تصريحات للصحافة المحلية، على عزمه عمل محضر في قسم الشرطة بالواقعة، والتقدم ببلاغ رسمي ضد عمرو دياب، الذي تسبب لنجله في ضرر نفسي كبير، على حد تعبيره.

وقال الحاج أسامة: "ابني شغال وبياكل عيش من بعد ما اتخرج من الجامعة زي أي شاب، وشغال مع الناس بقالهم فترة ومفيش أي حاجة حصلت منه، وولدي دخل جوه غرفته وقفل على نفسه ومش بيرد على حد ولا راضي يتعامل معانا ولا يكلمنا".

ومضى قائلًا: "دي إهانة كبيرة لينا وإحنا ناس صعايدة، وكان ضربنا بالنار ولا ضربنا بالقلم (الصفعة)".