"لن نترك حقنا".. أول تعليق من والد الشاب الذي صفعه عمرو دياب
قال الحاج أسامه والد الشاب سعيد، الذي تلقى صفعة من الفنان عمرو دياب، بعد أن أراد الشاب التقاط صورة تذكارية معه، إنه لن يترك حق نجله، معتبرًا أن الصفعة تنطوي على إهانة بالغة لا يمكن قبولها.
وشدّد في تصريحات للصحافة المحلية، على عزمه عمل محضر في قسم الشرطة بالواقعة، والتقدم ببلاغ رسمي ضد عمرو دياب، الذي تسبب لنجله في ضرر نفسي كبير، على حد تعبيره.
وقال الحاج أسامة: "ابني شغال وبياكل عيش من بعد ما اتخرج من الجامعة زي أي شاب، وشغال مع الناس بقالهم فترة ومفيش أي حاجة حصلت منه، وولدي دخل جوه غرفته وقفل على نفسه ومش بيرد على حد ولا راضي يتعامل معانا ولا يكلمنا".
ومضى قائلًا: "دي إهانة كبيرة لينا وإحنا ناس صعايدة، وكان ضربنا بالنار ولا ضربنا بالقلم (الصفعة)".
وتعرّض المطرب عمرو دياب لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة تذكارية معه.
والتقطت عدسات المصورين مشاهد من غناء الفنان عمرو دياب بحفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، حيث ظهر الفنان وهو يصفع أحد المعجبين على وجهه بقوة، الأمر الذي أثار غضب واستهجان النشطاء.
وكشف مصدر مقرب من الفنان المصري عمرو دياب سبب اعتدائه على معجب حاول التقاط صور تذكارية معه خلال حفل أحياه مساء يوم أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن الفنان خرج عن طوره بسبب جذب المعجب له من ملابسه بطريقة أزعجته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، ان "الفنان عمرو دياب خلال الحفل وافق على التقاط صور تذكارية مع عدد كبير من الجمهور خلال حفل أقيم يوم أمس الجمعة، والفيديوهات منتشرة وهو يلتقط الصور وهو سعيد، إلا أن الشخص صاحب الواقعة قام بجذبه من ملابسه بطريقة جعلته يخرج عن طوره، ودفعه لصفع هذا الشخص على وجهه".
وأشار المصدر إلى أن صفعة "دياب" لم تكن متعمدة، ولكنها كانت بمثابة رد فعل على فعل "غير لائق"، موضحًا أن عمرو دياب شخص عفوي، وهذا ما يعرضه أحيانًا لانتقادات، بحسب قوله.