أصدرت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية أمرًا بالقبض على التيكتوكر عناد خالد، الشهير بـ"حسحس".

وأفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية بأنه "في اليوم السبت، أصدرت لجنة المحتوى الهابط أمراً بالقبض على التيكتوكر عناد خالد الملقب بـ(حسحس)".

وأوضح المصدر أنّ، التيكتوكر حسحس، وهو من سكان محافظة الأنبار غرب بغداد، يقوم ببث مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وبين أنه صدر أمر بالقبض عليه، بعد أن تلفظ بكلمات "غير أخلاقية" لا تليق بالمجتمع العراقي، إثر ظهوره في بث مباشر مع العراقية ميرا النوري، ممثلة الأفلام الإباحية.

وأشار إلى أن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية تعمل بشكل دقيق على متابعة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحدّ من الأفعال غير الأخلاقية"