سمكة قرش تهاجم طفلا في فلوريدا الأمريكية

سمكة قرش تهاجم طفلا في فلوريدا الأمريكية
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 11:48 ص

تعرض صبي يبلغ من العمر 8 سنوات لهجوم من سمكة قرش أثناء الغطس قبالة ساحل كي لارغو في فلوريدا، ونُقل على الفور إلى مستشفى في ميامي، حيث يخضع حاليًا للعلاج بعد عملية جراحية.

وأكد مكتب شرطة مقاطعة مونرو في منشور على "فيسبوك" أن الحادث وقع يوم الاثنين، 1 سبتمبر الجاري، أثناء ممارسة الطفل الغطس في منطقة هورسشو ريف.

 

مكتب شرطة مقاطعة مونرو

وأفاد قائد الشرطة ريك رامزي أن الصبي تعرض للعض من أعلى ركبته، وأدى الحادث إلى فقدانه كمية كبيرة من الدم قبل أن تتدخل سفينة غوص قريبة لمساعدته.

وقالت السلطات إن الطفل كان شاحبًا وعانى من نزيف شديد، وتمت السيطرة على حالته مؤقتًا عبر ضمادات وعاصبتين، مشيرة إلى أن إصابته وُصفت بالخطيرة. وقد أُبلغت كل من خفر السواحل الأمريكي وهيئة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا بالحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات لهجوم مماثل في تكساس، حيث فقدت جزءًا من ساقها إثر عضها من قبل سمكة قرش أثناء تواجدها في المياه الضحلة قبالة جالفستون خلال عطلة عيد العمال.

