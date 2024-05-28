فلوريدا عاصمة هجمات أسماك القرش في العالم
في إحصاء لافت شاركته مجلة "بيبول" الأمريكية، تبين أن ولاية فلوريدا هي المنطقة الأكثر تسجيلا لهجمات أسماك القرش "غير المبررة" عالميا.
وبحسب الإحصاء تم تسجيل 351 هجومًا غير مبرر لأسماك القرش في منطقة مقاطعة "فولوسيا" منذ عام 1882 حتى يومنا هذا، و159 هجومًا في "بريفارد" و83 هجومًا في "بالم بيتش".
وذكر تقرير قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) لعام 2023 عن هجوم أسماك القرش أن رواد شواطئ فلوريدا هم الأكثر تعرضا لعضات أسماك القرش.
وسجلت الحيوانات المفترسة العام الماضي 16 عضة، وهي الأعلى بين الدول الأخرى. ومع ذلك، ذكر التقرير أن "هذا أقل من المتوسط السنوي الأخير للخمس سنوات الماضية في فلوريدا، والذي بلغ 19 حادثًا".
وفي المرتبة الثانية سجلت هاواي 8 عضات للقرش عام 2023، وكانت إحداها قاتلة، وجاءت نيويورك في المركز الثالث بأربع عضات، وتلتها كاليفورنيا بعضتين، واحدة منها كانت قاتلة. أما ولاية كارولينا الشمالية فسجلت ثلاث عضات في عام 2023، وكارولينا الجنوبية اثنتين، ونيوجيرسي واحدة.
وذكر التقرير الجديد أن الإجمالي العالمي لهجمات أسماك القرش غير المبررة كان أعلى قليلاً من المتوسط في العام الماضي، لكن العدد انخفض من 41 حادثة مسجلة في الولايات المتحدة في عام 2022 إلى 36 حادثة إجمالاً وحادثتين مميتتين في عام 2023.
وبشكل عام، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في عضات القرش للإنسان، تلتها أستراليا بـ15 عضة، أربعًا منها كانت قاتلة، وفقًا لتقرير عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن 42% من ضحايا هجمات أسماك القرش كانوا يمارسون رياضة ركوب الأمواج وقت وقوع الحادث، و39% كانوا يمارسون السباحة، و13% كانوا يغوصون تحت الماء، وتم إدراج 6% تحت فئة أخرى.
ويرتفع عدد هجمات أسماك القرش منذ عام 1926 حتى يومنا هذا في فصل الصيف تقريبًا، مع حدوث معظمها في سبتمبر، وفقًا للرسم البياني.
وفقًا للبيانات التي شاركها متحف فلوريدا، كان هناك 926 هجومًا مؤكدًا غير مبرر لأسماك القرش في فلوريدا منذ عام 1882 حتى يومنا هذا.