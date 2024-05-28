فلوريدا عاصمة هجمات أسماك القرش في العالم

وذكر التقرير الجديد أن الإجمالي العالمي لهجمات أسماك القرش غير المبررة كان أعلى قليلاً من المتوسط ​​في العام الماضي، لكن العدد انخفض من 41 حادثة مسجلة في الولايات المتحدة في عام 2022 إلى 36 حادثة إجمالاً وحادثتين مميتتين في عام 2023.

وبشكل عام، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في عضات القرش للإنسان، تلتها أستراليا بـ15 عضة، أربعًا منها كانت قاتلة، وفقًا لتقرير عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن 42% من ضحايا هجمات أسماك القرش كانوا يمارسون رياضة ركوب الأمواج وقت وقوع الحادث، و39% كانوا يمارسون السباحة، و13% كانوا يغوصون تحت الماء، وتم إدراج 6% تحت فئة أخرى.

ويرتفع عدد هجمات أسماك القرش منذ عام 1926 حتى يومنا هذا في فصل الصيف تقريبًا، مع حدوث معظمها في سبتمبر، وفقًا للرسم البياني.

وفقًا للبيانات التي شاركها متحف فلوريدا، كان هناك 926 هجومًا مؤكدًا غير مبرر لأسماك القرش في فلوريدا منذ عام 1882 حتى يومنا هذا.