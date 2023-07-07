باكستان.. انهيار أرضي يقتل 8 أطفال في ملعب للكريكيت

لقي ثمانية أطفال مصرعهم، إثر انهيار أرضي في شمال باكستان وقع جراء هطول أمطار موسمية بينما كانوا يلعبون الكريكيت.

وأعلن مسؤولون أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شانغلا النائية مساء الخميس، أسفر عن وفاة 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وقال مسؤول بوحدة الطوارئ في المنطقة، إن 15 طفلا أقاموا ملعبا للكريكيت بالقرب من صخرة رملية انهارت بعد موجة من الأمطار مما أدى لدفنهم تحتها، حيث توفي 8 منهم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، ولم يصب الباقون بأذى.