ألقت الشرطة الأسترالية القبض على أم للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل، بعد العثور على ابنتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات مقتولة في منزلها.

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عثر أب على طفلته التي تدعى "صوفي وانج" مقتولة في منزل العائلة بمنطقة "إيميرالد ليكس" على ساحل "جولد كوست" الأسترالي هذا الأسبوع.

وقال الأب إنه وجد ابنته الصغيرة غارقة بدمائها، إثر جرح عميق في رقبتها، فاتصل على الفور مع فرق الإسعاف، الذين حاولوا إنعاش الطفلة دون جدوى، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث.

وبحسب الصحيفة، بعد ساعات من الجريمة، ألقت الشرطة القبض على والدة الطفلة ينجينج شو، 46 عامًا، حيث كانت تتنزه في الحي، ووجهت إليها تهمة القتل العمد.

وزعم شهود عيان أن الأم تعاني اضطرابات نفسية، إلا أن الزوج لم يؤكد تلك الادعاءات، ولم يتطرق للحديث عن تاريخ معاناة زوجته من مشاكل الصحة العقلية.

وأكدت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تَمثل الأم أمام محكمة "ساوثبورت" الجزئية صباح اليوم الأربعاء، إلا أنها لم تحضر شخصيًّا، واُحْتُجِزَت على ذمة التحقيق، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.