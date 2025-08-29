الظهور الأول لتايلور سويفت وترافيس كيلسي بعد خطوبتهما (صور)

ظهرت نجمة البوب تايلور سويفت وخطيبها، لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، لأول مرة علنًا كزوجين مخطوبين، خلال مباراة كرة القدم الجامعية بين فريقي سينسيناتي بيركاتس ونبراسكا كورنهوسكرز، التي أقيمت يوم الخميس 28 أغسطس في ملعب أروهيد في كانساس سيتي، ميزوري.

شارك ترافيس كيلسي، 35 عامًا، سابقًا مع فريق بيركاتس الجامعي، فيما حضر المباراة إلى جانبه زميله في فريق كانساس سيتي تشيفز، باتريك ماهومز، وشقيقه جيسون كيلسي.

وكان الثنائي قد أعلن خطوبتهما رسميًا في منشور مشترك على "إنستغرام" يوم الثلاثاء 2 أغسطس، متضمّنًا صورًا لعرض الزواج في حديقة مزهرة. وعلقت سويفت على المنشور: "معلمة اللغة الإنجليزية ومعلمة التربية البدنية سيتزوجان".

وجاء خاتم الخطوبة بتصميم كلاسيكي لامع، صممه كيلسي بالتعاون مع كيندرد لوبيك من مجوهرات أرتيفكس الفاخرة.

وتظهر الصور كيلسي راكعًا على ركبتيه يطلب الزواج من سويفت، فيما وضعت يدها على وجهه بحب، بينما تظهر صور أخرى احتضانهما والجلوس تحت تعريشة زهرية وردية وبيضاء.

وفي مقابلة حديثة على بودكاست "نيو هايتس"، تحدثت سويفت عن علاقتها بكيلسي، مؤكدة شعورها بتوافق طبيعي معه منذ اللقاءات الأولى، واصفة إياه بأنه قادر على إسعادها في الأمور اليومية العادية، وأن علاقتهما تضيف الحماس لحياتها.