بعد احتجاجات.. فنزويلا تعسكر المدارس لإجبار المعلمين على التدريس

تُنذر العودة إلى المدارس في فنزويلا، بتفاقم الأزمة التعليمية المزمنة، في البلاد، حيث قام نظام الرئيس مادورو تشافيستا بعسكرة الوحدات التعليمية للسيطرة على المعلمين وإجبارهم على تدريس الفصول الدراسية قسرًا، بعد احتجاجات ومطالبات بزيادة الرواتب، وفق ما أوردته صحيفة "ABC" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة الرابطة المدنية لتدريب قادة النقابات، جريسيلدا سانشيز، قولها إن "ما لا يقل عن 70% من المدارس في جميع أنحاء فنزويلا قد استولى عليها الجيش والشرطة في بداية العام الدراسي 2023-2024".