تربية الأطفال هي تجربة مليئة بالفرص للتعلم والنمو، وتشكيل القيم والمعايير التي تؤثر على مستقبلهم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس ممارسات يومية يمكن أن تعزز بيئة عائلية مُحبة وداعمة:

التركيز على المهارات الحياتية

بدلاً من التركيز على أساليب التربية المختلفة، اعمل على تعليم أطفالك مهارات حياتية قيمة. مهارات مثل التواصل الجيد، وإدارة الميزانية، والتفكير النقدي، والذكاء العاطفي، وحل المشكلات؛ مما يساعدهم على التعامل مع العالم بفعالية.

فهم ردود أفعالك

فهم الأسباب الكامنة وراء ردود أفعالك تجاه سلوك أطفالك يمكن أن يحسن تفاعلاتك معهم. اسأل نفسك ما إذا كان سلوك طفلك يحتاج فعلاً إلى التغيير، أم أن رد فعلك هو ما يحتاج إلى تعديل.

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هذا الوعي الذاتي يعزز تعاطفك وتقبلك، مما يحسن علاقتك مع أطفالك ويعلمهم كيفية فهم عواطفهم وإدارتها.

التركيز على الإيجابيات

بدلاً من التركيز على السلوكيات السلبية، لا بد من تشجيع الأطفال على تحسين صفاتهم وإنجازاتهم الإيجابية.

والمدح والتعزيز الإيجابي يمكن أن يزيد من السلوك الجيد ويبني احترام الذات لدى الأطفال، ويقلل من الحاجة إلى النقد المستمر.

الاهتمام بالنفس

من المهم للوالدين الاهتمام بأنفسهم جسديًّا وعقليًّا وعاطفيًّا. عندما تكون في حالة جيدة، يمكنك أن تكون أكثر صبرًا وحضورًا ورعاية مع أطفالك.

بناء منزل آمن ومحب

خلق بيئة منزلية آمنة ومحبّة هو أساس لنمو الأطفال، تأكد من أن منزلك مكان يشعر فيه الأطفال بالأمان والدعم والحب غير المشروط، ويجب إنشاء إجراءات توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وتوفير جو يشعر فيه الأطفال بالراحة في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.