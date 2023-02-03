تمثال حورس "مشوه" يثير جدلا في مصر.. والحكومة تزيله

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للتمثال الذي قيل إنه "تمثال حورس"، معبرين عن استيائهم من الأمر، وأن "هذا تشويه للتاريخ".

وقال أحد المعلقين عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: "صباح الخير من أحد ميادين قنا.. ملحوظة: ده تمثال حورس.. اللعنة قادمة، حورس: أنا بقرة يا بهايم؟".

وأضاف آخر: "تمثال المعبود حورس في قفط! حلقة جديدة في مسلسل تشويه تاريخ الملوك الفراعنة.. طيب وبعدين؟.. هو كده تمام ولا القطر داس على دماغه".

وتابع ثالث ساخرًا: "مجلس مدينة قفط يكشف النقاب عن تصميم تمثال حورس، الذي يتوسط ميدان البارود بمركز قفط، استعداداً للاحتفال بعيد قنا القومي.. إيه رأيكم في حورس بقى !!".

وسخر آخر من التمثال يقول: "بعد تمثال أبو لهب بأسيوط يظهر لنا تمثال حورس مدينة قفط محافظة قنا الذي يتوسط ميدان البارود بمركز قفط استعدادا للاحتفال بعيد قنا القومي".