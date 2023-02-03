تمثال حورس "مشوه" يثير جدلا في مصر.. والحكومة تزيله
أزالت السلطات المصرية في مدينة قفط التابعة لمحافظة قنا (جنوب)، اليوم الجمعة، تمثالا مشوها للمعبود الفرعوني "حورس"، بعد موجة سخرية واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للتمثال الذي قيل إنه "تمثال حورس"، معبرين عن استيائهم من الأمر، وأن "هذا تشويه للتاريخ".
وقال أحد المعلقين عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: "صباح الخير من أحد ميادين قنا.. ملحوظة: ده تمثال حورس.. اللعنة قادمة، حورس: أنا بقرة يا بهايم؟".
وأضاف آخر: "تمثال المعبود حورس في قفط! حلقة جديدة في مسلسل تشويه تاريخ الملوك الفراعنة.. طيب وبعدين؟.. هو كده تمام ولا القطر داس على دماغه".
وتابع ثالث ساخرًا: "مجلس مدينة قفط يكشف النقاب عن تصميم تمثال حورس، الذي يتوسط ميدان البارود بمركز قفط، استعداداً للاحتفال بعيد قنا القومي.. إيه رأيكم في حورس بقى !!".
وسخر آخر من التمثال يقول: "بعد تمثال أبو لهب بأسيوط يظهر لنا تمثال حورس مدينة قفط محافظة قنا الذي يتوسط ميدان البارود بمركز قفط استعدادا للاحتفال بعيد قنا القومي".
وتابع: "أطالب بإعدام الفنان الكاتب اسمه تحت دا هو وبتاع أسيوط.. الله يرحمكم يا أجدادنا".
وعبر ناشط آخر عن استيائه: "تمثال المعبود حورس في مدينة قفط! حلقة جديدة في مسلسل تشويه تاريخ الملوك الفراعنة".
رد المصمم
وبعد تصاعد الجدل، رد مصمم التمثال، ويدعى عبدالقادر خير، في تصريحات لمواقع محلية قائلاً: "التمثال مستوحى من الحضارة المصرية القديمة".
وأضاف خير: "استغرق فترة طويلة ليخرج التمثال بهذا الشكل"، متابعًا: "ليست المرة الأولى، وسبق أن صممت العديد من الأعمال الفنية والتماثيل التي تعود لشخصيات فرعونية".
وكانت مصر قد شهدت العديد من الوقائع المثيرة للجدل؛ بسبب التماثيل التي يتم وضعها في الميادين العامة، خلال الفترة الأخيرة.
وعبر كثير من المواطنين عن استيائهم من هذا الأمر (تماثيل الميادين المشوهة)، وآخرها تصميم تمثال في ميدان أبو تيج بمحافظة أسيوط المصرية، قبل أن تتم إزالته عقب هجوم كبير على منصات التواصل الاجتماعي.