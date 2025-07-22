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سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ33 على سطح مبنى (صور)

سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ33 على سطح مبنى (صور)
سيلينا غوميز المصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 10:41 ص

احتفلت سيلينا غوميز بعيد ميلادها الـ33 (الذي يصادف 22 يوليو) مبكرًا برفقة أصدقائها المقربين وأفراد عائلتها، من بينهم خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو وصديقتها المقرّبة تايلور سويفت، في حفل فاخر أقيم على سطح أحد المباني.

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ونشرت سيلينا مجموعة صور من الحفل عبر إنستغرام، وعلّقت قائلة "بينما أستعد للاحتفال بعيد ميلادي الثالث والثلاثين، لا يسعني إلا أن أتأمل الرحلة المذهلة التي أوصلتني إلى هنا. لقد كان هذا العام أجمل عام في حياتي، وأدين بذلك لكم جميعًا". 

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وأضافت: "شكرًا لكم على حبكم ودعمكم الثابت. سواء شجعتموني من بعيد، أو شاركتموني لحظات الفرح والحزن، أو اكتفيتم بإعطائي أذنًا صاغية، فقد جعلتم هذا العام لا يُنسى".

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وشملت قائمة الضيوف نجمات مثل تايلور سويفت  التي التقطت صورة مع سيلينا وسط بالونات فضية وذهبية، والممثلة والمغنية صوفيا كارسون التي علّقت على المنشور قائلة "نحبك كثيرًا".

وانهالت التعليقات من النجوم والمعجبين، حيث كتبت نينا دوبريف: "أحبك وأحب هذا العام، سيكون عامًا سحريًا آخر! عيد ميلاد سعيد"، وكتبت ليلي كولينز: "كل الحب لأروع روح."

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واختتمت سيلينا منشورها برسالة أمل "بينما أبدأ عامًا جديدًا، أشعر بالحماس والأمل لما هو قادم. أتطلع لمشاركة المزيد من اللحظات معكم، وصناعة ذكريات جديدة، ومواصلة هذه الرحلة الجميلة سويًا."

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