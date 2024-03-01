عائلة الملحن حلمي بكر تتهم زوجته بقتله
اتهمت عائلة الملحن المصري حلمي بكر، اليوم الجمعة، زوجته سماح القرشي بقتله، وقالت إن الراحل وصل المستشفى مصابا بحالة تسمم.
جاء ذلك في بيان صادر عن المستشار مرتضى منصور، وكيل هشام بكر، نجل الملحن الذي أعلن عن رحيله في وقت سابق اليوم.
وقال البيان: "توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر الذي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة، وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية، في الوقت الذي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وأقامت مع ابنتها في منزله المملوك له في الجيزة".
وأضاف منصور: "تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية، وقد أبلغ الطبيب المعالج بأنه وصل المستشفى وهو يعاني من حالة تسمم، لذلك بصفتي وكيلا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله".
وطالب مرتضى منصور أرملة حلمي بكر بعدم حضور الجنازة، مشيرا إلى أن عائلته ومحبيه في "حالة غليان".
وحلمي بكر، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، له أكثر من 1500 لحن، من بينها لمطربين كبار على رأسهم وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة وليلى مراد، ومطربون آخرون، إضافة لعدد من المسرحيات الغنائية المعروفة.