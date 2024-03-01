عائلة الملحن حلمي بكر تتهم زوجته بقتله

اتهمت عائلة الملحن المصري حلمي بكر، اليوم الجمعة، زوجته سماح القرشي بقتله، وقالت إن الراحل وصل المستشفى مصابا بحالة تسمم.

جاء ذلك في بيان صادر عن المستشار مرتضى منصور، وكيل هشام بكر، نجل الملحن الذي أعلن عن رحيله في وقت سابق اليوم.

وقال البيان: "توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر الذي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة، وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية، في الوقت الذي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وأقامت مع ابنتها في منزله المملوك له في الجيزة".