"بورن ستارز".. فيلم عن المواقع الإباحية يدشن عودة السينما في لبنان

دشّنت السينما اللبنانية انطلاقتها الجديدة، بعد أشهرٍ من الغياب والتوقف شبه الكامل لدور العرض السينمائية، لا سيما مع غياب تام للإنتاجات اللبنانية في السينما.

جاء ذلك من خلال عرض الفيلم الجديد "بورن ستار" (Born Stars)، وهو من إخراج اللبنانية كارولين لبكي، شقيقة المخرجة الشهيرة نادين لبكي.

وبدأت صالات السينما في لبنان، الخميس، عرض الفيلم الذي يُعد بمثابة عودة للحراك السينمائي اللبناني، وسط إنتاج مشترك لبناني أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 أصدقاء يواجهون أزمة مالية تهدد مستقبل أحدهم الجامعي، إذ يسعون إلى جمع مبلغ 7 آلاف دولار خلال 10 أيام فقط، إلا أنه بينما تضيق بهم الخيارات، يلجؤون إلى فكرة غير متوقعة.

ويعمد أبطال العمل إلى إطلاق أول موقع إباحي في لبنان، لتبدأ سلسلة من المفارقات الساخرة، ضمن قالب درامي فكاهي يلامس عمق الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.

وأثار الفيلم، منذ الإعلان عن عرضه، تفاعلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي في لبنان، فبينما رأى فيه البعض خطوة جريئة ومغايرة لما اعتادته السينما اللبنانية، عده آخرون أنه يطرح موضوعًا صادمًا لا ينسجم مع بداية إعادة بناء المشهد السينمائي المحلي.

من جهتها، أوضحت المخرجة كارولين لبكي أن الفيلم لا يسعى لإثارة الجدل أو تخطي الخطوط الحمراء، بل يروي قصة نضوج جيلٍ عاش تناقضات قاسية بين الطموح والواقع، مُضيفة أن العمل يتناول واقع الشباب اللبناني بجرأة وصدق، مع توظيف لروح الدعابة برغم قسوة الظروف، وفق تعبيرها.

يُذكر أن الفيلم من بطولة طوني إيلي كنعان، نور حجار، زياد صليبا، وإيلي نجم، وشارك في كتابة السيناريو إيلي كنعان إلى جانب المخرجة كارولين لبكي.