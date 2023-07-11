"الغارديان": نظام الرعاية الصحية لكبار السن يعاني ويضغط على المستشفيات

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن نحو مليون شخص من كبار السن في المملكة المتحدة، يدخلون إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات سنويًّا، بسبب نقص الرعاية الصحية في المنازل؛ ما يسبب ضغطًا كبيرًا على هذه المرافق.

وحثت منظمة "آيج يو كي Age UK" الخيرية في بريطانيا المسؤولين في هيئة الخدمات الصحية في البلاد على إحداث "تغيير كبير في كيفية إدارة الخدمات الصحية المقدمة وإيلاء خدمات العلاج في المنزل أولا أهمية كبيرة كمبدأ أساس في عملهم".

وأضافت المنظمة أن ذلك من شأنه تخفيف الضغط على المستشفيات، ورفع نسبة الاستجابة للرعاية الصحية التي يحتاجها كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إلى 85 عامًا.

وخلص تقرير أجرته المنظمة الخيرية حول "الحالة الصحية والرعاية لكبار السن في إنجلترا"، إلى أن "نظام الرعاية الصحية في بريطانيا يكافح بشق الأنفس لتلبية احتياجات السكان المسنين المتزايدين ويفشل في كثير من الأحيان".

وأضاف التقرير أن "التكاليف المالية الضخمة (للرعاية الصحية) في البلاد والضرر الذي يلحق بكبار السن جراء ذلك يؤكدان ضرورة عدم الاستمرار في طريقة عملنا البالية تلك، وعدم الإبقاء على الوضع الراهن لحالة الخدمات الصحية في البلاد".

ووفق "الغارديان"، فإن نحو 850 ألفًا من كبار السن أدخلوا إلى المستشفيات في بريطانيا بين عامي 2019 و2020.

وقالت منظمة "آيج يو كي" إنه كان يمكن تجنب ذلك في حال قدمت لهم الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية