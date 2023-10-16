بعد تأجيل الجونة السينمائي.. إرجاء مهرجان الموسيقى العربية

أجلت وزارة الثقافة المصرية يوم أمس الأحد مهرجان الموسيقى العربية، الذي كان مقررًّا أن تنظمه دار الأوبرا المصرية الأسبوع المقبل، بعد أيام من إعلان إرجاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة.

وأفادت وزارة الثقافة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك بأنه تقرر "تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، على أن "يُحدد الموعد الجديد لاحقًا".

وكان من المقرر أن تنظم دار الأوبرا المصرية المهرجان خلال الفترة من الـ24 من تشرين الأول/أكتوبر وحتى الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي إرجاء الدورة السادسة من المهرجان في "ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا"، في إشارة ضمنية إلى الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل.