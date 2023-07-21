كبير علماء المناخ في ناسا: تموز الحالي الأكثر سخونة منذ مئات السنين

وأكد "شميدت" أنه "بالرغم من اختلاف نتائج المراصد قليلًا عن بعضها البعض، إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأمريكية في وقت لاحق".

وبين أن العالم يشهد تغييرات غير مسبوقة، فموجات الحر تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا والصين وتحطم الأرقام القياسية، وباتت تؤثر على دول العالم يسارًا ويمينًا ووسطًا.

وأوضح أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تعزى إلى ظاهرة النينو فقط، مشيرًا إلى أن "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات، ومنذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية".