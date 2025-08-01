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تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بقتل أسرته في فلوريدا

تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بقتل أسرته في فلوريدا
إدوارد زاكشيوسكيالمصدر: وسائل إعلام أمريكية
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 12:07 ص

أعدمت سلطات ولاية فلوريدا، يوم الخميس، رجلًا أُدين بقتل زوجته وطفليهما باستخدام ساطور في عام 1994، ليصبح تاسع شخص تُنفّذ فيه الولاية حكم الإعدام هذا العام، وهو رقم قياسي سنوي منذ إعادة العمل بالعقوبة في الولايات المتحدة عام 1976.

وقالت السلطات إن إدوارد زاكشيوسكي، تُوفي في الساعة 6:12 مساءً بالتوقيت المحلي (23:12 بتوقيت غرينتش) بعد تلقيه حقنة قاتلة في سجن ولاية فلوريدا.

وكانت فلوريدا قد سجّلت في عام 2014 أعلى عدد من حالات الإعدام في عام واحد بلغ 8 حالات، وهو رقم تم بلوغه مجددًا في منتصف يوليو/تموز الماضي، قبل أن يُكسر بإعدام زاكشيوسكي.

وظهر زاكشيوسكي مستلقيًا على نقالة ومغطى بملاءة بيضاء عند فتح الستار في غرفة الإعدام نحو الساعة 6 مساءً.

وفي كلمته الأخيرة، قال زاكشيوسكي بسخرية: "أود أن أشكر الأشخاص الطيبين في ولاية صن شاين على قتلي بأكثر الطرق برودة وحسابًا ونظافة وإنسانية وكفاءة ممكنة؛ ليس لدي أي شكوى".

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