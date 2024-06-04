خلال أيام.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي

حذّر راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير.

ورجح هوغربيتس أن ذلك النشاط الزلزالي سيكون في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضح الباحث الهولندي من خلال النشرة الفلكية الخاصة بالهيئة البحثية "SSGEOS" التي يرأسها، تفاصيل توقعاته تلك، عبر فيديو نشره عبر قناته في يوتيوب.

وقال: "سيكون لدينا هندسة حرجة اليوم، وسيحدث اقترانين متزامنين: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض".

وعلق هوغربيتس على هذين الاقترانين قائلاً: "هذا يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وأضاف: "هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية"، على حد قوله.

وتابع: "نرى أيضاً اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري. وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس. ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد. يحدث ذلك في اليوم السادس من الشهر".