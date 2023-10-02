قهوة جاكو.. منتج باهظ الثمن من فضلات طائر

رغم أن البرازيل تتميز بزراعة وتصدير أنواع مختلفة وفريدة من القهوة، إلا أنها تنتج نوعًا من روث طائر الجاكو، يعد واحدًا من أغلى الأنواع وأكثرها رواجًا في العالم.

والجاكو، وهو نوع من طيور الدراج يعيش في الغابات الاستوائية، ويشبه الديك الرومي يبرز نظامه الهضمي رائحة حبوب البن.

ويقول أنييل كوستا، 23 عامًا، وهو يجمع الفضلات الثمينة بين جذعي إحدى الأشجار، إنّ طائر جاكو الذي يعشق حبوب البنّ "يختار منها أفضل البذور وأكثرها نضجًا".

وفي مزرعة كاموسيم الواقعة في منطقة جبلية ريفية في دومينغوس مارتينز في ولاية إسبيريتو سانتو (جنوب شرق)، ينمو نبات البنّ في غابة كثيفة بالأشجار.

ويقول صاحب المزرعة إنريكه سلوبر، وهو من محبي الزراعة الحيوية "من دون هذا النموذج من الزراعة الحرجية المستدامة، سيكون من المستحيل إنتاج قهوة جاكو".