تحذيرات من مخاطر "الصداع النصفي"

ويهدف "الشهر العالمي للتوعية بمرض الصداع النصفي" الذي يصادف في يونيو من كل عام، إلى تعزيز الوعي بمرض الصداع النصفي.

وهذا المرض هو حالة عصبية تلقي بظلالها على الملايين في مختلف أنحاء العالم، إذ يصيب الصداع النصفي حوالي مليار شخص في مختلف أنحاء العالم، في حين يطال ما يقرب من ثلث السكان في الدول العربية .