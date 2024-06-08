القبض على ملياردير تسعيني بتهم "الاعتداء الجنسي" في كندا

ألقت الشرطة الكندية، القبض على الملياردير النمساوي الكندي فرانك ستروناك، بتهم الاعتداء الجنسي، وفق ما ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وبحسب الوكالة، قالت الشرطة، إن "ستروناك البالغ من العمر 91 عاما، اتُّهم بخمس جرائم تشمل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على امرأة، والاعتداء الجنسي، والحبس القسري"، موضحة أنه "تم إطلاق سراحه بشروط، وسيمثل أمام محكمة العدل في أونتاريو في وقت لاحق".

وأفادت الشرطة بأن "الاعتداءات الجنسية حدثت في الفترة من الثمانينيات إلى 2023"، مناشدة الجميع التقدم بشكوى إذا كانت لديهم معلومات حول الرجل أو كانوا من الضحايا.