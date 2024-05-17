بعد 60 عاماً.. رجل يكتشف صدفة أنه "غير موجود" (صور)

اكتشف رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية أنه ليس "مواطنًا فعلياً" بعد أن عاش في الولايات المتحدة لأكثر من 6 عقود، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة إن جيمي كلاس، ويبلغ من العمر 66 عامًا، اكتشف أنه ليس مواطنًا فعليًا عندما تقدم بطلب للحصول على أوراق تقاعد الضمان الاجتماعي مؤخرًا، بعد أن عاش في البلاد لأكثر من 60 عامًا.

وكان كلاس، قد جاء إلى الولايات المتحدة، وهو بعمر عامين، ويعيش في البلاد منذ ذلك الحين، حتى أنه حصل على بطاقة الضمان الاجتماعي، ورخصة القيادة، وبطاقة تسجيل الناخبين.