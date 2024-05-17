بعد 60 عاماً.. رجل يكتشف صدفة أنه "غير موجود" (صور)
اكتشف رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية أنه ليس "مواطنًا فعلياً" بعد أن عاش في الولايات المتحدة لأكثر من 6 عقود، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".
وقالت الصحيفة إن جيمي كلاس، ويبلغ من العمر 66 عامًا، اكتشف أنه ليس مواطنًا فعليًا عندما تقدم بطلب للحصول على أوراق تقاعد الضمان الاجتماعي مؤخرًا، بعد أن عاش في البلاد لأكثر من 60 عامًا.
وكان كلاس، قد جاء إلى الولايات المتحدة، وهو بعمر عامين، ويعيش في البلاد منذ ذلك الحين، حتى أنه حصل على بطاقة الضمان الاجتماعي، ورخصة القيادة، وبطاقة تسجيل الناخبين.
وقال كلاس إنه "صوّت في انتخابات متعددة وتم قبوله في قوات مشاة البحرية وقوات الشرطة، على الرغم من أنه اختار في النهاية وظيفة نقابية بدلاً من ذلك".
وعن اكتشافه لتلك الواقعة، قال: "أرسلوا لي رسالة تقول: "أنت مؤهل.. وبدلاً من إرسال الشيك تلقيت إشعارًا بأنه تم تجميده لأنني لم أثبت لهم أنني هنا بشكل قانوني".
واعتقد كلاس أنه كان مواطنًا طوال حياته، حيث تثبت شهادة ميلاد والده أنه مواطن أمريكي بالولادة. والدته من أصل كندي، وأجداده من جهة الأب جاءوا من ألمانيا، وقال: "حسنًا، لم يظهر أحد عند باب منزلي لاعتقالي بعد".
وأكد كلاس أنه صوّت في انتخابات متعددة، وهي جريمة فيدرالية بالنسبة لغير المواطنين، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع ذلك، لم يدفعه أي شيء على الإطلاق إلى الاعتقاد بأنه لم يكن كذلك.
وتابع: "لدي كل الوثائق. تم قبولي في كل شيء، بطاقة هوية تحمل صورة، وقمت بالتصويت هنا، تصرفت كمواطن عادي. لم يحدث قط أن عشت بشكل غير قانوني، رغم أن الضمان الاجتماعي يقول عكس ذلك".
والآن، بات كلاس غير قادر على تلقي مدفوعات الضمان الاجتماعي الخاصة به ويضطر للعودة إلى العمل، ورفضت جهات التأمين منحه أمواله السابقة، مؤكداً أنه ترك قضيته في يد الإعلام.