بعد غرق طفلهما.. زوج إميلي كايزر مهدّد بالسجن

أعلنت شرطة تشاندلر عن تحديث جديد في تحقيقاتها بشأن وفاة تريغ كايزر، نجل نجمة "تيك توك" إميلي كايزر، موصية بتوجيه تهمة إساءة معاملة الأطفال إلى زوجها برادي كايزر، الذي كان مسؤولاً عن مراقبة تريغ وطفلهما الثاني وقت الحادثة.

توفي تريغ، البالغ من العمر 3 سنوات، في 18 مايو 2025، بعد غرقه في مسبح منزل العائلة بينما كانت والدته خارج المنزل برفقة أصدقائها.

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وأفاد برادي للشرطة أنه انشغل بمولودهما الجديد لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق قبل أن يعثر على تريغ فاقدًا للوعي في المسبح.

وأكدت شرطة تشاندلر في بيان نشرته عبر "إكس"، يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري، انتهاء التحقيقات، وأوصى المحققون بتوجيه تهمة جناية من الدرجة الرابعة ضد برادي كايزر تتعلق بإساءة معاملة الأطفال.

وأحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ماريكوبا لمراجعة التوصية، واتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهامات، ولم تصدر أي اتهامات رسمية حتى الآن.

وتُصنّف جناية الدرجة الرابعة في أريزونا ضمن الجرائم ذات الخطورة المتوسطة، وعقوبتها قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة و3.75 سنة، مع إمكانية الخضوع للمراقبة في حال كانت الجريمة الأولى.

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لم يصدر عن إميلي وبرادي أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما تواصلت وسائل الإعلام مع ممثليهما للتعليق على الحادثة.

ويأتي هذه الحادثة المأساوية بعد وقت قصير من استقبال العائلة لمولودها الجديد، ثيودور، حيث عبّرت إميلي عن سعادتها وفرحتها بالأبوة والأمومة في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تحزن، لاحقًا، على فقدان نجلها تريغ.