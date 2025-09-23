مدان بمحاولة اغتيال ترامب يحاول الانتحار بعد صدور الحكم في فلوريدا

حاول راين روث، اليوم الثلاثاء، المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، طعن نفسه في الرقبة مباشرة بعد صدور الحكم ضده.

وخلُصت هيئة المحلفين، المؤلفة من 5 رجال و7 نساء، إلى أن روث مدان في جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بعد ساعتين من المداولة.

وبينما كان أعضاء هيئة المحلفين في طريقهم للخروج من قاعة المحكمة، حاول روث طعن نفسه في رقبته مستخدماً قلمًا، وشرع في تنفيذ محاولته. واندفع أفراد خدمة المارشالات وأوقفوه، وسحبوه إلى خارج المحكمة.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2024، رصد عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفين حماية كبار الشخصيات السياسية الأمريكية روث حاملاً سلاحاً قرب مضمار الغولف حيث كان ترامب؛ وتمّ توقيفه بعد ذلك.

وكانت هذه المرة الثانية التي واجه فيها ترامب محاولة اغتيال؛ ونجا ترامب، في 13 تموز/يوليو 2024، أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأطلق يومها توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، رصاصات عدة نحو ترامب قبل أن يُرديه عناصر جهاز الخدمة السرية. وأصيب ترامب بشكل طفيف في أذنه، وسال الدم على وجهه، قبل أن ينقله عناصر الحماية من المكان وهو يرفع قبضته لتحية مؤيديه.