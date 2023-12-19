شراء الأدوية عبر مواقع التواصل في مصر.. ماذا بعد؟ (فيديو إرم)

تُعد ظاهرة بيع الأدوية بطريقة عشوائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كارثةً صحية تهدد صحة ملايين المصريين؛ لأنها غير خاضعة للرقابة ولا لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة.

هذه الأدوية التي تصل لبيوت المصريين عبر خدمة التوزيع "ديليفري"، ذات مصدر مجهول من حيث التصنيع والتخزين، وقد تكون العلامة التجارية مزوّرة؛ ما يعرّض الصحة والاقتصاد لخطر كبير.

قدرت جهات معنية حجم تجارة الأدوية إلكترونياً على مستوى العالم لعام 2021 بما يقارب 300 مليار دولار، فيما تدعو الجهات المعنية إلى ردع هذه التجارة باتخاذ إجراءات جديدة، يتم فيها التشديد على الرقابة والعقوبة وتشريع جديد لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.