بعد حالة جدل أثارتها منشورات على "فيسبوك" تحمل اسم الفنان السوري نزار أبو حجر، والتي هاجم فيها الفنان الراحل أحمد السيد، بدعوى أنه "لم يمنحه مبلغ 350 ألف ليرة سورية (نحو 23 دولارًا)، وهي بقية أجره في مسلسل (الصديقات)"، خرجت نقابة الفنانين في سوريا، بتنويه نافية أن يكون الحساب للفنان أبو حجر.

وأكدت النقابة أن الحساب الذي حمل اسم نزار أبو حجر، وهاجم من خلاله الفنان أحمد السيد، حساب "مزيف"، ولا علاقة له بالفنان مطلقًا.

وطالت الفنان نزار أبو حجر انتقادات حادة من قبل متابعين، عقب المنشورات المعنية، التي كشفت عنها صفحة المعهد العالي للفنون المسرحية على "فيسبوك"، إذ نشرت منشورًا جاء فيه بأن "الفنان محمد نور جنيد ورئيس دائرة الإذاعة والتلفزيون، بالتنسيق مع المشرف العام، دفعا مبلغ 350 ألف ليرة سورية لأبي حجر بعد أن قام الأخير بالإساءة إلى المخرج الراحل أحمد السيد، قائلاً: "الله لا يرحمه ولا يغفر له.. اي بدي الـ350 ألفًا.. وين أهله".

وبعد دفع المبلغ، تم نشر رسالة على صفحة نزار أبو حجر، موقعة باسمه تقول "دفع المبلغ الأستاذ محمد نور جنيد المحترم، دفع 350 ألفًا، وهلأ الله يرحمه للأستاذ الأخ أحمد السيد شكرًا".

ولاحقًا، تبيَّن أن الحساب الذي نفت نقابة الفنانين أنه يعود لنزار أبو حجر، بينما كان يحمل اسمه، قد تم إغلاقه عن العامة.

ورغم قفل صفحة أبو حجر، فإن منشور حساب المعهد العالي للفنون المسرحي، والقائل بأن الفنان محمد نور جنيد دفع المبلغ لأبي حجر، ما زال موجودًا، ولم يتم حذفه، ما دفع المتابعين للتشكيك بحقيقة كون حساب أبو حجر على "فيسبوك" مزورًا بالفعل، مؤكدين أن المنشورات تعود إليه بالفعل.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا على منشور المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق يقول: "معقول هالحكي.. عيب يا نزار". فيما كتب آخر: "الأصول الفنان يكون قدوة أرقى من هيك ومترفع عن الماديات والدناءات.. شو عم نسمع سمعات غريبة، وين الوفا والاحترام يللي عم يمثلوه علينا".

يذكر أن الراحل أحمد السيد، توفي منذ أيام في أحد مشافي دمشق بعد معاناة مع المرض، وهو ممثل وكاتب، شارك وكتب العديد من الأعمال منها "عودة غوار" و"فوق السقف" وآخرها مسلسل "الصديقات".

كما شارك الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية المهمة خلال مسيرته الفنية، بينها: "باب الحارة، دقيقة صمت، الولادة من الخاصرة، أبو المفهومية، مسافة أمان، الفصول الأربعة، الحب كله، أبو جانتي، وصراع الزمن" وغيرها.