التحقيق مع الفنان المصري إحسان الترك بعد سقوط شخص من شرفة منزله

تحقق الشرطة المصرية مع الفنان إحسان الترك، بعد سقوط شخص من شرفة منزله إثر مشاجرة سمعها قاطنو الشارع الذي يسكن فيه.

وبحسب الشرطة المصرية، "تلقت مباحث قسم الأهرام بلاغا يفيد بسقوط شخص من شرفة منزل الفنان إحسان ترك بعد مشاجرة وصراخ داخل الشقة، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين أن الشخص الذي سقط من الشرفة هو مالك العقار الذي يسكن فيه الترك".

وبالتحقيق مع الفنان المصري، "أكد أن مالك العقار الذي يسكن فيه جاء إليه ويريد زيادة إيجار الشقة، وإلا سيطرده منها ويقوم بتأجيرها إلى أسرة سودانية بأضعاف قيمة الإيجار الذي يدفعه، الأمر الذي رفضه الترك نهائيا، ما جعل مالك العقار يعتدي عليه وزوجته، فاضطرت زوجته للصراخ، وقام هو بإغلاق الباب وإبلاغ الشرطة بالاعتداء".