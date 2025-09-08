هاري يستعيد تفاصيل مؤلمة في جنازة والدته الأميرة ديانا

كشف الأمير هاري عن اللحظة المؤثرة التي سمح فيها لنفسه بالبكاء خلال جنازة والدته، الأميرة ديانا، التي رحلت في حادث مأساوي عام 1997.

وفي مذكراته "سبير" الصادرة عام 2023، استعاد دوق ساسكس، 40 عاما، تفاصيل اليوم الذي هزّ العالم برحيل "أميرة القلوب". فقد كان في الثانية عشرة من عمره، بينما كان شقيقه الأمير ويليام في الخامسة عشرة، عندما سارا خلف نعش والدتهما في موكب وداعها بدير وستمنستر.

وأوضح هاري أن دموعه كادت تنهمر أثناء أداء إلتون جون أغنيته الشهيرة "شمعة في الريح"، لكنه لم يبكِ فعليا إلا عند دفن والدته في مثواها الأخير بجزيرة صغيرة في منزل العائلة "ألثورب" بنورثهامبتونشاير.

وقال: "حين أُنزِل النعش إلى الأرض، ارتجف جسدي وبدأت أبكي بحرقة، غير قادر على كبح مشاعري بعد الآن".

وأشار هاري إلى صورة له ولشقيقه وُضعت بين يدي الأميرة ديانا في نعشها، وكتب: "ربما كنّا الرجلين الوحيدين اللذين أحباها بصدق".

ومنذ وفاتها، واصل الأمير هاري تكريم إرث والدته من خلال دعم المبادرات الخيرية التي اهتمت بها، مثل مؤسسة "هالو ترست"، كما أطلق على ابنته اسم "ليليبت ديانا" تخليدا لذكراها.

وقال في مقابلة سابقة مع مجلة People: "آمل أن أُشعرها بالفخر في كل ما أقوم به. لقد علّمتني أن أُكرّس حياتي لخدمة الآخرين، وأنا أكرّمها في كل خطوة أخطوها. أنا ابن أمي".