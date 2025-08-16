شاب يقتل والده ويمثل بجثته وشقيقه يأخذ بالثأر في اليمن

شهدت محافظة "البيضاء"، الجمعة، جريمة هزت الأوساط اليمنية، حين أقدم فيها شاب على قتل والده، ومثّل بجثته، قبل أن يلقى مصرعه بطلقة نارية من بندقية شقيقه.

وأفادت مصادر يمنية بأن شاباً قتل والده غدراً، في مديرية "العرش" غربي محافظة "البيضاء"، وفصل رأسه عن جسده، قبل أن يلوذ بالفرار، إلى أحد الجبال المحيطة.

وقرر شقيق القاتل ملاحقته إلى أعلى الجبل، وباغته بإطلاق النار عليه من الخلف، لتفقد الأسرة في ظرف ساعات فقط، الأب والابن معًا، وبصورة مأساوية للغاية، بحسب وصف البعض.

وقالت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" إن "المشهد المأساوي الذي شهدته محافظة البيضاء، يعكس حالة من الانهيار القيمي والأمني، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي".

وذكرت الشبكة في بيان لها أن "هذه الجريمة المروعة، تعكس بوضوح آثار غياب القانون وفشل المنظومة الأمنية تحت حكم الحوثيين، حيث أصبح السلاح المنفلت والثأر الشخصي وسيلة العدالة الوحيدة، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وانتشار العنف، ما يهدد المجتمع بمزيد من الانفلات والفوضى".