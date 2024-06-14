في أول حديث له.. "المصفوع" سعد أسامة يسخر من عمرو دياب

كشف الشاب المصري سعد أسامة صاحب الواقعة الشهيرة التي تعرض خلالها لصفعة من المغني عمرو دياب، خلال حفل زفاف، السبب الذي منعه من الرد على الإهانة التي تعرض لها.

وكان سعد أسامة، وهو شاب من الصعيد، قد حاول التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب، خلال غنائه في أحد الأفراح، وجذبه من ذراعه، قبل أن يغضب الأخير ويوجه له صفعة قوية على وجهه.

وقال أسامة في أول ظهور عبر مقطع متداول: "أنا لا أخلاقي ولا تربيني تسمحلي أني أمد إيدي على واحد من سن أبويا"، وفق "القاهرة 24".

وأضاف: "لجأت للقضاء المصري وحررت محضر بالواقعة، وأنا لا أشكك في نزاهة وعدالة القضاء المصري".

وأكد أنه لم ولن يتنازل عن حقه وأنه لا صحة لما يشاع عن قبوله بالصلح مع المغني، قائلاً: "أشكر من دافع عني ودعمني، خصوصاً أهلي في الصعيد، وبطمنكم إني مستحيل أسيب حقي أو أضيعه".

وكان الفضاء المصري قد حدد 30 يوليو/تموز المقبل، موعداً لعقد أولى جلسات محاكمة عمرو دياب بتهمة البلطجة والتنمر على الشاب المصفوع.