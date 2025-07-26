إصابات في حريق مخزن للأقمشة بشمال سيناء

باشرت النيابة العامة بمحافظة شمال سيناء، السبت، التحقيق في ملابسات حريق اندلع داخل مخزن للأقمشة والإسفنج بقرية "30 يونيو" التابعة لمركز بئر العبد، وذلك عقب انتقال قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء إلى موقع الحادث، وفقًا لصحف محلية.

وقد أسفر الحريق عن إصابة 34 شخصًا بحالات اختناق جرّاء استنشاق الأدخنة المتصاعدة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.

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ووجّهت النيابة العامة بتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث، وانتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، لتحديد أسبابه وتقدير حجم الخسائر الناجمة عنه.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء قد تلقّت إخطارًا يُفيد بنشوب حريق داخل مخزن للأقمشة والإسفنج بمنزل مكوَّن من طابقين، بالقرب من موقف السيارات بقرية "30 يونيو" في مركز بئر العبد.

وبانتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، بعد الدفع بعدد من عربات الإطفاء، تمّت السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، إضافة إلى سرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، بعد تعرضهم لحالات اختناق طفيفة ومتوسطة الخطورة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتجري الجهات الأمنية والمختصة بمحافظة شمال سيناء مراجعة دقيقة لظروف الحادث، وسط تساؤلات حول مدى توافر اشتراطات الأمان داخل المخزن، في وقتٍ تتزايد فيه الحوادث المشابهة نتيجة ضعف إجراءات السلامة في أماكن التخزين العشوائي.