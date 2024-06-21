ساعة تحت أشعة الشمس تحوّل روجينا إلى امرأة أخرى (صورة)

أعلنت الفنانة روجينا عن مفاجأة "غير سارة" داهمتها بينما كانت تقضي عطلة العيد، حيث تعرضت لحروق شديدة نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

ونشرت روجينا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الرسمي بإنستغرام، صورة لوجهها المتورم والمحروق، وعلقت: الحمد والشكر لله.. دا العيد ..اتحرقت في الشمس.